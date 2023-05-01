Центр обучения русскому языку появится в Гаване

Статс-секретарь — замминистра просвещения России Андрей Корнеев заявил, что в столице Кубы откроют Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому.

Об этом он сказал по итогам заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой России и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба.

«В Гаване будет открыт центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку», — цитирует его РИА Новости.