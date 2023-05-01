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В Гаване откроют Центр открытого образования на русском языке

Статс-секретарь — замминистра просвещения России Андрей Корнеев заявил, что в столице Кубы откроют Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому.

Центр обучения русскому языку появится в Гаване
© РИА Новости

Об этом он сказал по итогам заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой России и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба.

«В Гаване будет открыт центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, всё необходимое оборудование уже доставлено на Кубу.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия будет поставлять Кубе топливо и зерно.

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