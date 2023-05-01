Десятки рейсов отменили в аэропорту Манилы

По меньшей мере 40 внутренних авиарейсов были отменены из-за отключения электричества в Международном аэропорту имени Ниноя Акино (NAIA) в Маниле. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении аэропорта в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).