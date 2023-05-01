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Из-за отключения электричества в аэропорту Манилы отменили 40 авиарейсов

По меньшей мере 40 внутренних авиарейсов были отменены из-за отключения электричества в Международном аэропорту имени Ниноя Акино (NAIA) в Маниле. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении аэропорта в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Десятки рейсов отменили в аэропорту Манилы
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"Сегодня <...> в Терминале 3 NAIA произошло отключение электроэнергии, - отмечается в публикации. - В настоящее время резервное питание обеспечивает электроэнергией критически важные объекты, позволяя компьютерным системам авиакомпаний и иммиграционной службы частично функционировать и обеспечивать обработку как прибывающих, так и отбывающих пассажиров".

"В связи с этим следует ожидать задержки рейсов", - предупредили в аэропорту. Согласно опубликованному перечню, отменены 40 внутренних рейсов бюджетной авиакомпании Cebu Pacific.

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В администрации NAIA заверили, что сотрудники Управления международного аэропорта Манилы постоянно обходят Терминал 3, чтобы оказать помощь пассажирам и ответить на их вопросы.

"Инженерная группа вместе с техническим персоналом в настоящее время выясняют причину отключения электроэнергии", - подчеркивается в заявлении.

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