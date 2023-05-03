"Клименко тайм": взрывы звучат в Киеве и области — в регионе объявлена воздушная тревога

Местные власти сообщают о работе ПВО. Ранее была объявлена воздушная тревога в Киеве и Киевской области. Telegram-каналы также пишут о взрывах в Киевской области. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в столице сохраняется угроза прилетов. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.