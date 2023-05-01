$80.51-1.0588.37-1.83

В Индии оскорбились из-за публикации украинского Минобороны

Старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта заявил в Украины.

В Индии оскорбились из-за публикации украинского Минобороны
© Unsplash

Таким образом политик прокомментировал ныне удаленный твит украинского Минобороны. В публикации были две фотографии, на одной — столб дыма после атаки беспилотниками нефтебазы в Севастополе, на второй — карикатура на индийскую богиню смерти Кали, которую пририсовали к первому кадру в образе Мерлин Монро.

Гупта напомнил, что недавно замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова посетила Дели и попросила поддержки у индийских властей.

«За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали», — возмутился политик, подчеркнув, что это является нападением на индуистские взгляды по всему миру.

Утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом. В результате атаки двух беспилотников на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта были повреждены четыре цистерны.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий