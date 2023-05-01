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На выборах главы Гагаузии лидируют Гуцул и Узун

По предварительным итогам на выборах главы Гагаузии лидируют Евгения Гуцул и Григорий Узун. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии автономии.

На выборах главы Гагаузии лидируют Гуцул и Узун
© gagauzhalkbirlii.org

Информацию комиссия получила устно от участковых избирательных бюро. По предварительным результатам, Евгения Гуцул набрала 14 890 голосов, а Григорий Узун – 14 849. Третьим по популярности кандидатом идет Виктор Петров, за него свой голос отдали 9132 избирателя.

Центральная избирательная комиссия уточнила, что в данный момент окружные избирательные советы продолжают обрабатывать полученные данные.

Агентство напоминает, что накануне на юге Молдавии прошли выборы главы Гагаузской автономии, которые признают состоявшимися, если на избирательных участках зафиксируют не менее 50% избирателей. На пост главы автономии претендуют восемь человек: депутаты Народного собрания Виктор Петров, Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывшие главы региона Михаил Формузал и Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии «Шор» Евгения Гуцул. Действующий лидер автономии Ирина Влах не принимает участия в выборах, так как находится в кресле главы Гагаузии два срока подряд.

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