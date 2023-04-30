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Эрдоган сообщил о ликвидации главаря ИГ в Сирии

Турецкая разведка ликвидировала в субботу в Сирии главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу аль-Хусейн аль-Курейши. Об этом сообщил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT Turk.

Эрдоган сообщил о ликвидации главаря ИГ в Сирии
© globallookpress.com

"Национальная разведка Турции длительное время следила за главарем ИГ Абу аль-Хусейн аль-Курейши. Эта личность была вчера ликвидирована в Сирии в результате операции, проведенной турецкой разведкой", - сказал Эрдоган.

Он также заявил, что Турция продолжит противодействие террористическим организациям, "не проводя между ними различий".

30 ноября прошлого года Пентагон объявил о ликвидации в Сирии прежнего главаря ИГ Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши. В заявлении военного ведомства США указывалось, что он был уничтожен в результате операции, проведенной на юге страны боевиками подконтрольной Турции "Сирийской свободной армии". По данным западных и иракских спецслужб, Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши был братом уничтоженного в 2019 году в Сирии экс-главаря боевиков Абу Бакра аль-Багдади.

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