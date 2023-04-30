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В конгрессе раскритиковали военный план Байдена

Американская армия не сможет сражаться, если все ее машины сделать «безвредными для климата». Так сенатор-подполковник Джони Эрнст раскритиковала идею Байдена о переводе Вооруженных сил США на зеленую энергетику, пишет The Hill.

В конгрессе раскритиковали военный план Байдена
© globallookpress.com

Эрнст заявила, что электромобили не нужны американской армии, поскольку «так сражаться нельзя».

«Эта администрация добралась до крайности со своей климатической повесткой. Теперь мы не фокусируемся на эффективности нашей армии. Вместо этого мы сосредоточены на зеленой энергии и изменении климата», - сказала она.

Джонни Эрнст – первая женщина-ветеран в Конгрессе США. Она подполковник и более года служила командиром роты во время американского вторжения в Ирак.

Ранее Байден сообщил, что его администрация работает над планом, предусматривающим полную электрификацию военной техники к 2030 году. Министр энергетики США поддержала эту инициативу.

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