Байден назвал себя мужчиной в самом расцвете сил
Президент США Джо Байден пошутил о своем возрасте, выступая на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме, и назвал себя мужчиной в самом расцвете сил. Фрагмент выступления приводит Washington Post.
80-летний лидер США сделал отсылку к материалу New York Times, в котором говорилось, что возраст политика является большой проблемой.
«Я понимаю, что вопрос о возрасте вполне обоснован. Он у всех на уме. Когда я говорю "у всех", я имею в виду New York Times», — сказал он.
Затем Байден заверил, что он все еще полон сил.
«Они говорят, что я уже не тот, что был раньше. Но [журналист] Дон Лемон сказал бы, что это мужчина в самом расцвете сил», — сыронизировал он.
Во время выступления Байден также пошутил о своем стиле выступлений, сказав, что имеет привычку не отвечать на вопросы журналистов.
«Я говорю десять минут, не отвечаю ни на один вопрос и бодро ухожу», — сказал президент.