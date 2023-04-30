В ЕК предупредили о риске распространения кризиса в Судане на другие страны

Происходящие в Судане беспорядки могут перекинуться на соседние страны. О таком риске Янез Ленарчич в интервью газете Welt am Sonntag.

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«Риск того, что кризис распространится на соседние страны региона, реален. Помимо Судана существуют и другие государства, которые являются "в высшей степени хрупкими"», — заявил представитель Еврокомиссии (ЕК).

Чтобы избежать катастрофических последствий, нужно привести в чувство противоборствующие стороны, считает Ленарчич.

Еврокомиссар также предположил, что ситуация может обостриться в дальнейшем.

«Страна в огне, не хватает всего: чистой воды, еды, лекарств и топлива», — отметил член ЕК.

От этого страдает мирное население, но ответственность за катастрофу лежит на противоборствующих сторонах, уточнил Ленарчич. На этом фоне еврокомиссар призвал к устойчивому, долгосрочному прекращению огня и уважению международного права, чтобы гуманитарные организации могли вернуться к работе.