Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно разделить на кусочки
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно разделить на кусочки. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Комарову.
— Конфликт — как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем его съесть – рот порвешь, большое государство и большое по объему, — сказал он.
Зеленский добавил, что «беду проглотить сложно, надо разделить ее на кусочки», передает РИА Новости.
Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что военно-политическое руководство Украины не сможет восполнить потери среди личного состава своих вооруженных сил, поскольку 80 процентов обученных бойцов либо уже погибли, либо ранены.
Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин придерживается аналогичной точки зрения. По его мнению, продолжение конфликта приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих украинской армии и демографической катастрофе.
Бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси выразил мнение, что у Владимира Зеленского осталось полгода для достижения в военных действиях приемлемого для Запада результата.