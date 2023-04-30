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Байден пошутил о деловых способностях Илона Маска

Президент США Джо Байден пошутил о деловых способностях бизнесмена Илона Маска из-за его опыта с приобретением Twitter.

Байден пошутил о деловых способностях Илона Маска
© globallookpress.com

Американский лидер заявил, что «обожает Национальное общественное радио» США и вместе с этим отметил, что нравится оно не всем.

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Байден напомнил, что Илон Маск предложил в своём микроблоге лишить СМИ финансирования.

«Самый лучший способ заставить Национальное общественное радио исчезнуть состоит в том, чтобы Илон Маск его купил. И это в большей степени правда, чем вы думаете», — цитирует президента США ТАСС.

Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил, что стране необходим нормальный, здравомыслящий президент.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что победу на выборах президента США может одержать человек с большим авторитетом и привёл в пример Маска.

19 апреля Роберт Кеннеди — младший, который является племянником 35-го американского лидера Джона Кеннеди, объявил о решении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.

Свои заявки также подали экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, предприниматель Вивек Рамасвами, экс-президент Дональд Трамп.

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