КНДР обвинила США в попытках превратить Южную Корею в свой ядерный аванпост

Обозреватель Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Чхве Чжу Хен США из-за того, что они предпринимает попытки превратить Южную Корею в свой ядерный аванпост.

Он подчеркнул, что Вашингтон стремится найти предлог для того, чтобы на постоянной основе разместить на Корейском полуострове атомную подводную лодку, а также другие стратегические вооружения.

«На основе этого (США хотят — прим. «Ленты.ру») превратить всю территорию Южной Кореи в самый крупный на Дальнем Востоке ядерный аванпост и эффективно использовать ее в реализации своей стратегии мирового господства», — заявил эксперт.

Он назвал подобные действия «гегемонистским нутром» США и отметил, что это является их огромной ошибкой.