Американского конгрессмена осудили за работу «на Путина»

Власти Соединенных Штатов считают, что все проекты законов, направленные на аудит отправляемых Украине средств, составляются «для Путина», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена палаты представителей Мэтта Гетца.

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«Каждый вопрос, который задает Мэтт Гетц, про наших солдат, затраты, стратегию, — все это, должно быть, для Владимира Путина!», — сказал Гетц, изображая высказывания своих коллег относительно его законопроекта.

Как считает конгрессмен, Вашингтон должен вести честную политику не только в отношении финансовой помощи Киеву, но и военной. Гетц напомнил: в своем проекте он предложил обнародовать данные о нахождении войск США на территории Украины.

Как отметил член палаты представителей, существующие отчеты, связанные с поддержкой украинских властей, недостаточно прозрачны. Белому дому необходимо «дать возможность говорить американцам правду».