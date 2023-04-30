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В Германии раскрыли главные черты характера русских

Нельзя недооценивать военную мощь России в конфликте на Украине, сообщил Welt глава немецкого оборонного концерна Hensoldt Томас Мюллер.

В Германии раскрыли главные черты характера русских
© Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, РФ нужно время, чтобы добиться успеха в вооруженных конфликтах. Как отметил руководитель компании, история показывает, что нельзя недооценивать возможности Москвы.

Как указал Мюллер, русские отличаются упорством и способны адаптироваться к возникшим трудностям. Кроме того, Россия располагает огромными ресурсами. Глава Hensoldt отметил, что по окончании конфликта между Москвой и Киевом установится «спокойная и без боевых действий» граница.

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По мнению руководителя крупнейшего немецкого производителя военной электроники, Китай играет ключевую роль в данном конфликте. Пекин не может допустить, чтобы режим Путина рухнул, — заявил Мюллер, имея в виду ситуацию с глобальной безопасностью.

Худшее, что может случиться с Пекином, — это ситуация, похожая на гражданскую войну, или появление продемократических движений в России.

«Вот почему они не могут его бросить», — сказал босс Hensoldt, имея в виду отношения между главой Китая Си Цзиньпином и российским лидером Владимиром Путиным.

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