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Зеленский рассказал, зачем носит при себе пистолет

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Дмитрию Комарову, что всегда носит с собой пистолет с тем, чтобы «отстреливаться» в случае попытки его захвата в плен. Об этом пишет портал Ura.ru со ссылкой на региональные издания.

Зеленский рассказал, зачем носит при себе пистолет
© globallookpress.com

Зеленский попросил корреспондента представить себе ситуацию с попаданием в плен к российским военным президента Украины. Журналист отметил, что не может себе представить подобное.

Глава государства подчеркнул, что попадание в плен для него было бы позорным.

На вопрос журналиста о том, допускает ли Зеленский возможность застрелиться, чтобы не допустить позора, президент ответил отрицательно. Он пояснил, что не стал бы стреляться, а попробовал бы отбиться от противника.

Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым

Ранее сообщалось, что в офисе президента Украины существует мощная система защиты. В частности, все посетители проходят несколько этапов проверки.

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