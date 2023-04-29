Зеленский рассказал, зачем носит при себе пистолет

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Дмитрию Комарову, что всегда носит с собой пистолет с тем, чтобы «отстреливаться» в случае попытки его захвата в плен. Об этом пишет портал Ura.ru со ссылкой на региональные издания.

Зеленский попросил корреспондента представить себе ситуацию с попаданием в плен к российским военным президента Украины. Журналист отметил, что не может себе представить подобное.

Глава государства подчеркнул, что попадание в плен для него было бы позорным.

На вопрос журналиста о том, допускает ли Зеленский возможность застрелиться, чтобы не допустить позора, президент ответил отрицательно. Он пояснил, что не стал бы стреляться, а попробовал бы отбиться от противника.