Зеленский заявил, что всегда носит при себе пистолет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всегда носит с собой пистолет на какой-либо чрезвычайный случай, например плен. Об этом украинский лидер рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

Глава государства заявил, что носит при себе оружие, чтобы «отстреливаться» в случае угрозы плена.

«Представляешь себе, президент Украины — в плену? Это позор!» — заявил Владимир Зеленский.

Его слова приводит украинское издание «Политика страны».