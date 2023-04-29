На Украине произошел масштабный сбой в работе «Приватбанка»

На Украине произошел масштабный сбой в работе крупнейшего финучреждения – «Приватбанка». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на украинские СМИ.

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Клиенты пожаловались, что не могут снять наличные и расплатиться картами «Приватбанка» через терминалы. Также есть трудности с переводом денег. Однако в банке заявили, что проблема затронула только часть транзакций и «специалисты работают над решением».

С чем связан сбой, в финучреждении не пояснили.

На сайте кредитной организации появилось сообщение о «регламентных работах по обновлению системы безопасности».