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43 минуты назад

На Украине произошел масштабный сбой в работе «Приватбанка»

Елена Прошина

На Украине произошел масштабный сбой в работе крупнейшего финучреждения – «Приватбанка». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на украинские СМИ.

На Украине произошел масштабный сбой в работе «Приватбанка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Клиенты пожаловались, что не могут снять наличные и расплатиться картами «Приватбанка» через терминалы. Также есть трудности с переводом денег. Однако в банке заявили, что проблема затронула только часть транзакций и «специалисты работают над решением».

С чем связан сбой, в финучреждении не пояснили.

На сайте кредитной организации появилось сообщение о «регламентных работах по обновлению системы безопасности».

«Приватбанк» был основан в 1992 году Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским. Главный офис расположен в Днепропетровске. В 2016 году Нацбанк Украины решил национализировать банк.

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