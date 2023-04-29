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Посольство РФ в Польше: сотрудники захваченной российской школы в Варшаве покинули здание

Советник-посланник посольства РФ в Польше Андрей Ордаш сообщил, что все находившиеся на территории школы при диппредставительстве России учителя и сотрудники покинули здание, передает ТАСС.

«Учителя и другие сотрудники, проживавшие на территории школы, покинули здание с личными вещами и переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве», — сказал Ордаш.

Он отметил, что посольство обеспечит продолжение учебного процесса для всех учеников, которые учились в школе. Ордаш также напомнил, что посольству дали семь дней на вывоз школьного имущества.

Ранее агентство РИА Новости сообщало, что сотрудники российской школы в Варшаве, в которое утром 29 апреля ворвались польские власти, покидают здание.

МИД России отреагировал на захват школы при посольстве РФ в Варшаве

Советник-посланник посольства РФ в Польше Андрей Ордаш говорил о том, что польские власти потребовали от сотрудников школы покинуть здание учебного заведения до 19:00 по московскому времени 29 апреля.

Комментируя данный инцидент, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что Польша не должна существовать для России, пока у ее власти находятся русофобы.

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