Белый дом обнародовал детали дня операции по уничтожению Усамы бен Ладена. Впервые публикуемые материалы раскрывают ключевые моменты совещаний в американской администрации во время рейда 1 мая 2011 года на резиденцию Усамы бен Ладена, включая изображения высокопоставленных чиновников, пожимающих друг другу руки после того, как они узнали, что "террорист номер один" был убит, и президента Барака Обама, призывающего других мировых лидеров сообщить об этом.

На основании Закона о свободе информации и запроса в президентскую библиотеку Обамы газета The Washington Post получила более 900 снимков, сделанных официальными фотографами Белого дома 1 мая 2011 года.

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29 апреля 2011 года Обама санкционировал рейд на комплекс в Абботтабаде в Пакистане. В отчетах разведки указывалось, что это было вероятное местонахождение бен Ладена, основателя "Аль-Каиды" (группировка признана террористической и запрещена в РФ).

По версии американских спецслужб, этот радикальный экстремист, прошедший обкатку во время боевых действий против советских войск в Афганистане, руководил терактами 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, в результате которых погибло более 3000 человек.

Из-за прогнозов погоды и отсутствия лунного света сотрудники разведки США предложили Обаме перенести дату штурма на 1 мая. Накануне этой даты президент вылетел из Вашингтона в запланированную поездку, включая краткую поездку в пострадавший от торнадо штат Алабама. Глава Белого дома вылетел обратно в Вашингтон и посетил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором он шутил, высмеивая Дональда Трампа.

1 мая Белый дом отменил все публичные мероприятия, в том числе и для лиц, приехавших в Вашингтон на ужин для корреспондентов. По словам тогдашнего заместителя директора ЦРУ Майка Морелла, любая встреча по поводу рейда была зарегистрирована в календаре Белого дома как "встреча с Микки Маусом", чтобы избежать утечки.

Камеры в резиденции президента были выключены. Около 13 часов советник по национальной безопасности Том Донилон, министр обороны Роберт Гейтс, советник по национальной безопасности Джон Бреннан, госсекретарь Хиллари Клинтон и другие вошли в большой конференц-зал комплекса Ситуационной комнаты.

В 13.22 директор ЦРУ Леон Панетта отдал приказ о начале операции. Когда Обама вернулся в конференц-зал, он услышал голос адмирала Уильяма Макрейвена, который командовал операцией из Афганистана, и увидел прямую видеотрансляцию рейда.

Фотограф Белого дома Пит Соуза в 16.05 сделал ставшую культовой фотографию Обамы и его советников, напряженно просматривающих видеотрансляцию рейда. Библиотека утаила от The Washington Post 307 фотографий, назвав их "секретной информацией национальной безопасности", сообщается в публикации.

Не прошло и минуты после того, как Обама начал смотреть прямую трансляцию, один из вертолетов Black Hawk попал в воздушный вихрь и совершил аварийную посадку внутри комплекса, выйдя из строя. Обама сказал, что почувствовал "пронзивший его страх".

Через несколько минут Макрейвен и Панетта почти одновременно объявили президенту и его команде национальной безопасности: "Джеронимо опознан… Джеронимо ЭКИА", или "враг", убит в бою. Позже ЦРУ и военные подверглись критике за использование лидера апачей в качестве кодового имени бен Ладена. Когда другие в приемной ахнули, Обама тихо сказал: "Мы его поймали".

На более поздней встрече в конференц-зале Ситуационной комнаты Макрейвен, находившийся уже в Афганистане сказал, что он видел тело убитого и что "это, похоже, бен Ладен". Он попросил морского котика схожего ростом с бен Ладеном лечь рядом с телом, чтобы убедиться, что оно соответствует росту террориста. Обама пошутил: "А ты не мог взять с собой рулетку?".

Вскоре после этого по комнате разошлись фотографии трупа бен Ладена. Обама был уверен, что это он. Другие настаивали на том, что смерть бен Ладена не может быть подтверждена до тех пор, пока не будут получены результаты анализа ДНК, что может занять день или больше. Однако президент решил сделать заявление о ликвидации бен Ладена в тот же вечер. Обама, его спичрайтер Бен Родс и глава администрации Белого дома Билл Дейли быстро встретились, чтобы обрисовать в общих чертах то, что глава Белого дома хотел донести до нации.

Помощники и журналисты завершили свои воскресные мероприятия и поспешили в Белый дом. Некоторые из них были на хоккейном матче "Вашингтон Кэпиталз". На фотографиях изображен оператор телевидения в сувенирном хоккейном свитере с номером и инициалами Александра Овечкина, готовящийся к выступлению.

Обама позвонил бывшим президентам Джорджу Бушу-младшему и Биллу Клинтону. Он сказал Бушу, что миссия стала кульминацией усилий, начатых его администрацией. В 22.45 телеканалы сообщили о смерти бен Ладена.