Лукашенко заявил о готовности Минска продолжить взаимодействие с ООН

Белоруссия готова продолжить взаимодействие с ООН по вопросу обеспечения продовольственной безопасности в мире. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
В распространенном 30 апреля пресс-службой президента поздравлении в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша по случаю дня рождения Лукашенко поблагодарил его за неустанные попытки в сложных политических условиях укрепить продовольственную безопасность в мире, в том числе с использованием возможностей Белоруссии как крупного производителя удобрений и сельскохозяйственной продукции.
"Подтверждаю готовность Минска продолжить взаимодействие с ООН в решении этого наиважнейшего вопроса", - подчеркнул президент.
Он выразил уверенность в том, что многолетний опыт Гутерриша, его высокий профессионализм, активная деятельность в должности генерального секретаря Организации Объединенных Наций, направленная на деэскалацию международной обстановки, повышение роли ООН в качестве универсальной площадки для равноправного диалога, будут способствовать поиску оптимальных решений для противодействия современных рисков, вызовов и угроз. Белорусский президент отметил, что благодаря работе Гутерриша ООН "остается одним из немногих символов консолидации мирового сообщества, дает надежду и конкретную помощь странам и народам, которые сегодня имеют в этом особую потребность".
"Вы можете всегда рассчитывать на Беларусь", - заверил Лукашенко генерального секретаря ООН, пожелав ему доброго здоровья и плодотворной деятельности.
Гутерриш родился в 1949 году.