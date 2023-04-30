Лукашенко заявил о готовности Минска продолжить взаимодействие с ООН

В распространенном 30 апреля пресс-службой президента поздравлении в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша по случаю дня рождения Лукашенко поблагодарил его за неустанные попытки в сложных политических условиях укрепить продовольственную безопасность в мире, в том числе с использованием возможностей Белоруссии как крупного производителя удобрений и сельскохозяйственной продукции.

Он выразил уверенность в том, что многолетний опыт Гутерриша, его высокий профессионализм, активная деятельность в должности генерального секретаря Организации Объединенных Наций, направленная на деэскалацию международной обстановки, повышение роли ООН в качестве универсальной площадки для равноправного диалога, будут способствовать поиску оптимальных решений для противодействия современных рисков, вызовов и угроз. Белорусский президент отметил, что благодаря работе Гутерриша ООН "остается одним из немногих символов консолидации мирового сообщества, дает надежду и конкретную помощь странам и народам, которые сегодня имеют в этом особую потребность".