Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о проблемах в отношениях с США

В отношениях Турции и США не решены многие проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью изданию Hürriyet.

"Отношения стали более стабильными, чем раньше, но проблемы не решены. В эпоху Трампа каждый день был то вверх, то вниз. Он писал твит, это был беспорядок", - сказал глава турецкого МИД.

"Отношения могут развиваться и тогда, когда вы не друзья. Есть серьезные проблемы с США, но есть и положительные моменты. Наша торговля удвоилась и даже развивается в нашу пользу", - сказал Чавушоглу.

Министр добавил, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК запрещена в Турции). "Это взаимодействие с террористической организацией. Конечно, присутствие там FETÖ (организация проповедника Фетхуллаха Гюлена ) также является проблемой", - отметил Чавушоглу.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что борясь с терроризмом, Анкара на самом деле борется с США. Он также говорил, что США "ненавидит весь мир", а Европа является "пешкой" Вашингтона. Глава МВД Турции также обвинил США в том, что они пытаются создать рядом с его страной "террористическое государство".