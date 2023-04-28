$81.56-0.0790.20+0.06

Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о проблемах в отношениях с США

В отношениях Турции и США не решены многие проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью изданию Hürriyet.

Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о проблемах в отношениях с США
© Газета.Ru

"Отношения стали более стабильными, чем раньше, но проблемы не решены. В эпоху Трампа каждый день был то вверх, то вниз. Он писал твит, это был беспорядок", - сказал глава турецкого МИД.

Он подчеркнул, что США и Турция не являются друзьями.

"Отношения могут развиваться и тогда, когда вы не друзья. Есть серьезные проблемы с США, но есть и положительные моменты. Наша торговля удвоилась и даже развивается в нашу пользу", - сказал Чавушоглу.

Министр добавил, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК запрещена в Турции). "Это взаимодействие с террористической организацией. Конечно, присутствие там FETÖ (организация проповедника Фетхуллаха Гюлена) также является проблемой", - отметил Чавушоглу.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что борясь с терроризмом, Анкара на самом деле борется с США. Он также говорил, что США "ненавидит весь мир", а Европа является "пешкой" Вашингтона. Глава МВД Турции также обвинил США в том, что они пытаются создать рядом с его страной "террористическое государство".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий