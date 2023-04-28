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В ООН предрекли положение «на грани голодной смерти» миллиону человек

Уже в этом году порядка 970 тыс. человек окажутся буквально на грани голодной смерти. Речь идет о станах африканского континента. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Олег Кобяков.

В ООН предрекли положение «на грани голодной смерти» миллиону человек
© РИА Новости

По его словам, речь идет о Южном Судане и Республике Судан, а также некоторых регионах Эфиопии, Конго и Сомали. Также острой ситуация остается в Афганистане и Йемене. Эти страны он назвал «горячие точки голода», где ситуация приобрела хронический характер.

«В 2023 году порядка 26–27 млн человек, прежде всего именно на африканском континенте, могут столкнуться с угрозой острого отсутствия продовольственной безопасности. Это уже зона голода и кризиса», - добавил Кобяков.

При этом говоря о риске продовольственного кризиса на Украине, он подчеркнул, что в местах боевых действий невозможно поддерживать нормальную работу сельского хозяйства. Растениеводство и животноводство сократились. Кроме того, там много беженцев.

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