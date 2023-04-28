Украинский лидер Владимир Зеленский нарушил обещание об улучшении отношений с Москвой, сообщил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
По его словам, когда Зеленский выдвигал свою кандидатуру на должность главы государства, он сделал акцент на улучшении отношений с Россией, получив абсолютное большинство голосов на выборах, результаты были очевидными. При этом Зеленский обещал стабилизировать ситуацию в Донбассе, обратившись к нацистским формированиям, обстреливающим русскоязычное население, с просьбой покинуть территории.
Макговерн отметил, что нацистские батальоны отреагировали на просьбу главы государства без энтузиазма. Гарднер отметил, что президент «ходит по лезвию», пытаясь угодить и «картелю нацистов», тайно управляющих страной, и государствам, входящим в Североатлантический альянс.
Ранее полковник армии Украины Андрей Тетерук заявил, что решение украинских властей о заведении уголовного дела в отношении военных приведет к деморализации украинских Вооруженных сил. По его словам, происшествие станет резонансным и повлияет на боевой дух армии.