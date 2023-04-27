Белый дом назвал новые санкции США против ФСБ рычагом влияния на Россию

Она назвала ограничительные меры дополнительным «рычагом влияния» и средством давления администрации США. Он будет использоваться, чтобы поддержать переговоры и «навязать дополнительные издержки тем, кто несет ответственность за неправомерное удержание американцев помимо их воли», отметила она.