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1 час назад

Белый дом назвал новые санкции США против ФСБ рычагом влияния на Россию

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Новые санкции США против Федеральной службы безопасности (ФСБ) России станут дополнительным инструментом оказания Вашингтоном давления на Москву в переговорах, направленных на освобождение американских граждан. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

Белый дом назвал новые санкции США против ФСБ рычагом влияния на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она назвала ограничительные меры дополнительным «рычагом влияния» и средством давления администрации США. Он будет использоваться, чтобы поддержать переговоры и «навязать дополнительные издержки тем, кто несет ответственность за неправомерное удержание американцев помимо их воли», отметила она.

«Речь идет лишь об одном из серии шагов, которые делаются как в публичном, так и частном порядке», — подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее Минфин США заявил, что Вашингтон повторно ввел санкции против ФСБ, «виновной в незаконном удержании американских граждан в заключении».

В мире,Администрация США,Казначейство США,ФСБ,
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