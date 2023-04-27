Пентагон проведет встречу в Брюсселе по поставкам оружия Киеву

Соединенные Штаты во главе с замминистра обороны по закупкам вооружений Уильямом Лаплантом на этой неделе проводят встречу с более чем 40 союзниками по НАТО и Евросоюзу в Брюсселе, рассказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, стороны будут обсуждать ускоренные поставки оружия на Украину. Он добавил, что делегации сфокусируются «на глобальных усилиях по ускоренному снабжению, производству и поддержанию оружия, необходимого Украине».

Ранее конгрессмен Пол Госар заявил, что США следует прекратить помощь Украине и проверить отправленные ранее поставки.