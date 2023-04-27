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Пентагон проведет встречу в Брюсселе по поставкам оружия Киеву

Соединенные Штаты во главе с замминистра обороны по закупкам вооружений Уильямом Лаплантом на этой неделе проводят встречу с более чем 40 союзниками по НАТО и Евросоюзу в Брюсселе, рассказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

Пентагон проведет встречу в Брюсселе по поставкам оружия Киеву
© Lenta.ru

По его словам, стороны будут обсуждать ускоренные поставки оружия на Украину. Он добавил, что делегации сфокусируются «на глобальных усилиях по ускоренному снабжению, производству и поддержанию оружия, необходимого Украине».

Ранее конгрессмен Пол Госар заявил, что США следует прекратить помощь Украине и проверить отправленные ранее поставки.

Также 19 конгрессменов от Республиканской партии США призвали президента Джо Байдена прекратить помогать Украине. По их мнению, поддержка Киева на фоне усиления санкционного давления на Москву «грозит дальнейшей эскалацией конфликта».

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