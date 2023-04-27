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9 минут назад

Премьер-министр Молдавии Речан заявил, что Путина не пустят в страну

Газета.Ruиещё 4

Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в интервью каналу TV8, что власти Молдавии не пустят президента РФ Владимира Путина в республику.

Премьер-министр Молдавии заявил, что Путина не пустят в страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речан подчеркнул, что в Молдавии действует «список российских граждан», которым запрещен въезд в страну, в их числе и президент России. Он отметил, что этот «длинный список» не является публичным и ряд официальных лиц узнает о попадании в него только при попытке въезда в республику.

Премьер-министр также сообщил, что власти подумывают составить официальный перечень лиц, которым запрещен въезд в Молдавию.

Ранее российские власти объявили персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии и закрыли въезд некоторым официальным лицам республики. Это решение стало ответом на «регулярные антирoссийские заявления», которые делают в Молдавии, а также присоединение Кишиневa к санкционным спискам Евросоюза, фигурантами кoторых являются россияне, указали в МИД РФ.

В мире,Дорин Речан,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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