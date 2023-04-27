Премьер-министр Молдавии заявил, что Путина не пустят в страну

Речан подчеркнул, что в Молдавии действует «список российских граждан», которым запрещен въезд в страну, в их числе и президент России. Он отметил, что этот «длинный список» не является публичным и ряд официальных лиц узнает о попадании в него только при попытке въезда в республику.