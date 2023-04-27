Посла США в России удивил термин «англосаксы»

Посол США в России Линн Трейси удивилась термину «англосаксы», который упоминается в обновленной Концепции внешней политики России, назвав его странным и средневековым. Ее слова «Коммерсантъ».
«Что-то есть в этом термине чуть ли не средневековое. Я не удивлюсь, если скоро услышу про варягов», — заявила дипломат.
Трейси подчеркнула, что США являются многонациональной страной, в которой живут представители стран всего мира.
Посол также заявила, что американцы не считают россиян врагами, а Соединенные Штаты не ставят задачей отменить Россию или русскую культуру.
31 марта президент Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации.