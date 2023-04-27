Работники гуманитарной организации из США похищены неизвестными в Нигерии

Три работника американской гуманитарной организации Family Health International и двое сопровождающих были похищены неизвестными в Нигерии недалеко от границы с Камеруном , передает агентство France Presse.

Также сообщалось, что в Башкирии задержали несколько сотрудников охраны одной из сети магазинов. Россиян подозревали в вымогательстве и похищении людей. По данным ФСБ, этническая группировка, в которую входили пятеро местных жителей в возрасте от 30 до 40 лет, систематически вымогали деньги у сотрудников и посетителей магазина. Чтобы получить вымогаемые средства, фигуранты дела насильно удерживали граждан на территории магазина и пытали их.