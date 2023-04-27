$81.56-0.0790.20+0.06

Работники гуманитарной организации из США похищены неизвестными в Нигерии

Три работника американской гуманитарной организации Family Health International и двое сопровождающих были похищены неизвестными в Нигерии недалеко от границы с Камеруном, передает агентство France Presse.

Работники гуманитарной организации из США похищены неизвестными в Нигерии
© Газета.Ru

«Мы крайне обеспокоены за наших коллег и призываем к их безоговорочному, немедленному и безопасному возвращению», — цитирует агентство представителя FHI 360 Кристи Делафилд.

Ранее боевики в Нигерии похитили 85 человек в штате Замфара в северо-западной части государства.

По информации агентства, похищены были, в основном, женщины и дети.

Также сообщалось, что в Башкирии задержали несколько сотрудников охраны одной из сети магазинов. Россиян подозревали в вымогательстве и похищении людей. По данным ФСБ, этническая группировка, в которую входили пятеро местных жителей в возрасте от 30 до 40 лет, систематически вымогали деньги у сотрудников и посетителей магазина. Чтобы получить вымогаемые средства, фигуранты дела насильно удерживали граждан на территории магазина и пытали их.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий