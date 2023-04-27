Работники гуманитарной организации из США похищены неизвестными в Нигерии
Три работника американской гуманитарной организации Family Health International и двое сопровождающих были похищены неизвестными в Нигерии недалеко от границы с Камеруном, передает агентство France Presse.
«Мы крайне обеспокоены за наших коллег и призываем к их безоговорочному, немедленному и безопасному возвращению», — цитирует агентство представителя FHI 360 Кристи Делафилд.
Ранее боевики в Нигерии похитили 85 человек в штате Замфара в северо-западной части государства.
По информации агентства, похищены были, в основном, женщины и дети.
Также сообщалось, что в Башкирии задержали несколько сотрудников охраны одной из сети магазинов. Россиян подозревали в вымогательстве и похищении людей. По данным ФСБ, этническая группировка, в которую входили пятеро местных жителей в возрасте от 30 до 40 лет, систематически вымогали деньги у сотрудников и посетителей магазина. Чтобы получить вымогаемые средства, фигуранты дела насильно удерживали граждан на территории магазина и пытали их.