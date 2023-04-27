Обзор иноСМИ: "мрачная тень над долларом" и дефицит ракет ПВО у ВСУ

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Wikipedia Commons

«Мрачная тень нависла над долларом»

Видео дня

Член Совета экономических консультантов (CEA) президента США Джаред Бернштейн предупредил, что «есть некоторые свидетельства того, что Китай хочет ослабить роль доллара в качестве международной резервной валюты». Китай и другие страны БРИКС - Бразилия, Россия, Индия и ЮАР - начали отказываться от доллара в расчетах после начала украинского кризиса в феврале 2022 года, пишет Daily Shincho.

Доля юаня в международных торговых расчетах с тех пор выросла более чем в два раза. 9 апреля Центральный банк России сообщил, что доля юаня в расчетах по импорту выросла с четырех до 23 процентов в прошлом году. Россия также стремится расширить диапазон расчетов в рублях в сфере торговли ресурсами, подчеркивает издание. Причина кроется в опасениях стран перед финансовыми санкциями, вводя которые США используют доллар в качестве оружия. В итоге над долларом «нависает мрачная тень», отмечает Daily Shincho. Ожидается, что уже в следующем месяце федеральный долг США достигнет потолка в 31,4 триллиона долларов. Если потолок не поднимут, Штаты столкнутся с дефолтом и положение доллара как ключевой валюты будет серьезно подорвано.

Apple спрятала секретное послание от создателя биткоина

Разработчики Apple удалили из бета-версии операционной системы macOS Ventura 13.4 технический документ о биткоинах, якобы составленный Сатоши Накамото (так себя называет создатель биткоина), сообщает 9to5Mac. Несколько недель назад пользователи обнаружили, что во внутренних файлах каждой копии macOS спрятан технический документ о биткоинах.

Скорее всего, документ не был предназначен для того, чтобы его могли найти простые пользователи. 9to5Mac предположило, что файл появился там как внутренняя шутка разработчиков Apple, а удалить его не удосужились, поскольку он не содержал никакой конфиденциальной информации.

ВВС США отстранили высокопоставленных военных из-за утечки

ВВС США отстранили от работы командиров подразделения, в котором служил подозреваемый в организации утечки секретных документов Пентагона Джек Тейшейра. Об этом сообщает CNN.

Командир 102-й эскадрильи поддержки разведки, входящей в состав Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс, в которой служил 21-летний Тейшейра, был отстранен от занимаемой должности, как и командир подразделения, курировавший административную поддержку. Еще двое офицеров подразделения лишились доступа к секретным системам и информации. Представитель ВВС Энн Стефанек заявила, что отстранения - временная мера, которая будет действовать до завершения расследования.

Лула да Силва назвал причину украинского кризиса

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил газете El País, что причиной украинского кризиса стало отсутствие возможности для диалога между мировыми лидерами. В интервью изданию бразильский президент также рассказал, что осуждает боевые действия на Украине, так как они «не должны были начаться».

В то же время он считает, что соглашение между Россией и Украиной возможно. По словам Лулы да Силвы, именно поэтому он стремится внести свой вклад в мирное урегулирование.

Киев потратил почти все ракеты для ПВО

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что у Киева истощаются запасы ракет для советских систем ПВО. В интервью «РБК-Украина» он рассказал, что ракеты для этих систем не производятся на Украине «и есть только в странах, у которых их нельзя взять».