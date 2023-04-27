Претендент на пост президента Белоруссии попал в больницу

Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико госпитализирован в Новополоцкую больницу. Об этом сообщает портал REFORM.by.

По информации портала, Бабарико госпитализировали ночью с 24 на 25 апреля. Его доставили в Новополоцкую центральную городскую больницу с множественными телесными повреждениями. Бабарико отбывает наказание в ИК-1 Новополоцка.

"Виктор Бабарико находится в отделении хирургии, состояние средней степени тяжести, известно, что у него пневмоторакс. Поступил со следами избиений", - говорится в сообщении.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская потребовала публично продемонстрировать находящегося в заключении Бабарико.