Пока вы спали: КНР и Британия на грани дипломатического скандала и шпаргалка Байдена

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Пекин может спровоцировать дипломатический скандал на коронации Карла III

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Пекин может спровоцировать дипломатический скандал, если на коронацию короля Великобритании Карла III Пекин будет направлен зампредседателя КНР Хань Чжэн. Об этом со ссылкой на источники в МИД Великобритании пишет газета The Daily Telegraph.

Во внешнеполитическом ведомстве Великобритании практически уверены, что, несмотря на то, что приглашение на коронацию было направлено председателю КНР Си Цзиньпину, представлять Китай на мероприятии будет именно Хань Чжэн, протокол это позволяет. При этом в Великобритании считают именно Хань Чжэна, который в последние годы курировал политику в отношении Гонконга, ответственным за ухудшение двусторонних отношений. Британские парламентарии уже назвали возможный приезд Хань Чжэна «оскорблением».

России предрекли сокращение экспорта газа в два раза

Экспорт трубопроводного российского газа в дальнее зарубежье в 2023 году может сократиться со 100 до 50 миллиардов кубометров из-за геополитических условий и санкций, которые «потребовали ускоренной переориентации поставок и поиска новых рынков сбыта». Об этом со ссылкой на прогноз, обозначенный в протоколе совещания комиссии по энергетике Госсовета от 30 марта, пишет газета «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что в ближайшие годы Россия рискует потерять порядка 1,5 трлн рублей налоговых поступлений из-за сокращения экспорта. Чтобы компенсировать это, в Госсовете предложили нарастить потребление газа внутри страны, в том числе повысить уровень газификации до 82,9% к 2030 году и построить 94 малотоннажных СПГ-завода до 2035-го года.

Байден случайно показал «шпаргалку» с вопросами и именами журналистов

Президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с южнокорейским лидером Юн Сок Елем случайно продемонстрировал публике «шпаргалку», на которой были написаны адресованные ему вопросы от журналистов и их имена. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, на листке был написан вопрос о внутренней политике, а также напечатан портрет журналистки издания Los Angeles Times индийского происхождения Кортни Субраманиан. При этом ее фамилия была расписана для главы государства по слогам.

Роспотребнадзор проверит продукцию Johnson & Johnson

Роспотребнадзор проверит детскую присыпку американского производителя Johnson & Johnson (J&J) после исков к компании и запрета на ее продажу в Канаде и США, так как эта продукция может вызывать рак. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, Общественная потребительская инициатива (ОПИ) 26 апреля подала иск в Кунцевский районный суд Москвы с требованием запретить реализацию этого товара и в России. Также в ОПИ просят обеспечить доступ россиян к компенсационному фонду в размере $8,9 млрд, который был создан компанией для выплат по искам пострадавших в США и Канаде.

В Мелитополе произошел взрыв

Сегодня рано утром у подъезда многоквартирного жилого дома в Мелитополе было взорвано самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадал человек, сообщила в своем Telegram-канале городская администрация.

По данным администрации, взрыв произошел около в 5.15 на ул. Кирова.