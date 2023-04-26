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Вице-президент Турции заявил, что у Эрдогана лёгкая простуда

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана лёгкая простуда.

Вице-президент Турции рассказал о состоянии Эрдогана
© РИА Новости

Об этом сообщил TRT Haber.

Октай также оценил состояние здоровья Эрдогана как очень хорошее.

Член Совбеза Турции ответил на слухи об инфаркте у Эрдогана

Ранее сообщалось, что интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана местным телеканалам было прервано, поскольку турецкий лидер почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа.

26 апреля Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенёс инфаркт.

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