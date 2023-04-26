Вице-президент Турции рассказал о состоянии Эрдогана

Вице-президент Турции заявил, что у Эрдогана лёгкая простуда
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана лёгкая простуда.
Об этом сообщил TRT Haber.
Октай также оценил состояние здоровья Эрдогана как очень хорошее.
Ранее сообщалось, что интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана местным телеканалам было прервано, поскольку турецкий лидер почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа.
26 апреля Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенёс инфаркт.