Байден пригрозил КНДР сменой режима
Американский президент Джо Байден по итогам переговоров с главой Южной Кореи Юн Сок Елем пригрозил Северной Корее сменой режима, в случае если ее власти попытаются нанести ядерный удар по США или их союзникам. Слова лидера Соединенных Штатов приводит «РИА Новости».
«Ядерный удар КНДР в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем и его результатом станет конец режима, мы предпримем это действие», — сказал Байден.
Он отметил, что Вашингтон намерен добиваться дипломатического прорыва с Пхеньяном, но ядерные обязательства Соединенных Штатов перед Южной Корей «нерушимы». При этом он заверил, что США не станут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострова.
Юн Сок Ель прибыл в Вашингтон 24 апреля. Его визит приурочен к 70-летней годовщине двустороннего альянса между Вашингтоном и Сеулом. Известно, что главными темами переговоров Байдена и Юна стали ситуация вокруг КНДР и взаимодействие двух стран с целью предупреждения ядерной угрозы со стороны Пхеньяна и денуклеаризации Корейского полуострова.