Байден пригрозил КНДР сменой режима

Американский президент Джо Байден по итогам переговоров с главой Южной Кореи Юн Сок Елем пригрозил Северной Корее сменой режима, в случае если ее власти попытаются нанести ядерный удар по США или их союзникам. Слова лидера Соединенных Штатов приводит «РИА Новости».

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«Ядерный удар КНДР в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем и его результатом станет конец режима, мы предпримем это действие», — сказал Байден.

Он отметил, что Вашингтон намерен добиваться дипломатического прорыва с Пхеньяном, но ядерные обязательства Соединенных Штатов перед Южной Корей «нерушимы». При этом он заверил, что США не станут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострова.