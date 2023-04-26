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Байден пригрозил КНДР сменой режима

Американский президент Джо Байден по итогам переговоров с главой Южной Кореи Юн Сок Елем пригрозил Северной Корее сменой режима, в случае если ее власти попытаются нанести ядерный удар по США или их союзникам. Слова лидера Соединенных Штатов приводит «РИА Новости».

Байден пригрозил КНДР сменой режима
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«Ядерный удар КНДР в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем и его результатом станет конец режима, мы предпримем это действие», — сказал Байден.

Он отметил, что Вашингтон намерен добиваться дипломатического прорыва с Пхеньяном, но ядерные обязательства Соединенных Штатов перед Южной Корей «нерушимы». При этом он заверил, что США не станут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострова.

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Юн Сок Ель прибыл в Вашингтон 24 апреля. Его визит приурочен к 70-летней годовщине двустороннего альянса между Вашингтоном и Сеулом. Известно, что главными темами переговоров Байдена и Юна стали ситуация вокруг КНДР и взаимодействие двух стран с целью предупреждения ядерной угрозы со стороны Пхеньяна и денуклеаризации Корейского полуострова.

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