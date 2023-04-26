Обвиняемый по делу признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич в последнем слове в среду попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

"Я понимаю, что наказания за те вещи, которые сделал, невозможно избежать. Тем не менее прошу рассмотреть ситуацию с понимаем и принять справедливое наказание, не связанное с лишением свободы", - приводит слова Протасевича агентство БелТА.

Подсудимый заявил, что "был молод, горяч и глуп".

"Искренним желанием было изменить жизнь белорусов к лучшему, но выбрал неверный путь", - пояснил Протасевич, выразив готовность сделать все возможное, чтобы возместить ущерб, который причинил своими действиями.

Гособвинение 21 апреля попросило приговорить Протасевича к 10 годам лишения свободы, проходящих с ним по делу Степана Путило и Яна Рудика - к 20 и 19 годам заключения соответственно. Ранее Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что находящийся в настоящее время под домашним арестом Протасевич выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме. Оглашение приговора по делу участников Nexta запланировано на 3 мая.

Дело Протасевича

Минский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела Путило, Протасевича и Рудика в середине февраля. Находящиеся за рубежом Путило и Рудик, в отношении которых проводилось заочное производство, в суд не явились. В вину фигурантам вменяются организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, создание экстремистского формирования, призывы к захвату власти, оскорбление и клевета на президента Белоруссии. Путило и Рудик также обвиняются в заговоре с целью захвата власти.

Протасевич был задержан в Минске 23 мая 2021 года вместе с россиянкой Софьей Сапегой после того, как следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Белоруссии из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Им были предъявлены обвинения по ряду статей уголовного кодекса, в том числе организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, разжигании социальной вражды. Позже Протасевич и Сапега были переведены под домашний арест. После инцидента с самолетом Ryanair Евросоюз постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.