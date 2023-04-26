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Италия поддержала вступление Украины в ЕС

Президент Италии Серджо Маттарелла выразил полную поддержку вступления Украины в Европейский союз в кратчайшие сроки. Об этом сообщает РИА Новости.

Италия поддержала вступление Украины в ЕС
© globallookpress.com

На встрече с украинской делегацией во главе с премьером Денисом Шмыгалем, глава государства также положительно оценил предпринятые Украиной реформы. Маттарелла подчеркнул, что Италия полностью поддерживает Киев во всех сферах и будет делать это до тех пор, пока это будет нужно.

Напомним, сегодня в Риме проходит конференция, посвященная восстановлению Украины, на которой присутствуют представители порядка тысячи компаний и организаций из Италии и Украины.

Ранее министр по делам предприятий Адольфо Урсо заявил, что Италия и Украина планируют построить сухой порт на границе с Венгрией. Объект позволит перевести украинский экспорт из черноморских портов. Площадка будет вмещать в себя железнодорожный логистический сортировочный центр.

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