Италия поддержала вступление Украины в ЕС
Президент Италии Серджо Маттарелла выразил полную поддержку вступления Украины в Европейский союз в кратчайшие сроки. Об этом сообщает РИА Новости.
На встрече с украинской делегацией во главе с премьером Денисом Шмыгалем, глава государства также положительно оценил предпринятые Украиной реформы. Маттарелла подчеркнул, что Италия полностью поддерживает Киев во всех сферах и будет делать это до тех пор, пока это будет нужно.
Напомним, сегодня в Риме проходит конференция, посвященная восстановлению Украины, на которой присутствуют представители порядка тысячи компаний и организаций из Италии и Украины.
Ранее министр по делам предприятий Адольфо Урсо заявил, что Италия и Украина планируют построить сухой порт на границе с Венгрией. Объект позволит перевести украинский экспорт из черноморских портов. Площадка будет вмещать в себя железнодорожный логистический сортировочный центр.