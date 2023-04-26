Обзор иноСМИ: провалы Байдена на посту президента и сбор ФБР данных против военных РФ

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Украина вместе с ФБР собирает доказательства против российских военных

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Украина работает вместе с ФБР и американскими компаниями над сбором доказательств против российских военных, сообщает Reuters со ссылкой на спецагента ФБР Алексея Кобзанца, ранее работавшего атташе по юридическим вопросам агентства на Украине. Речь идет о сборе данных о геолокациях с полей сражений, информации о мобильных телефонах и судебно-медицинском анализе образцов ДНК.

Работа отражает углубление сотрудничества между США и Украиной в киберпространстве, подчеркивает Reuters. По словам Кобзанца, в течение последних полутора лет ФБР также работало над тем, чтобы помочь Украине идентифицировать российских коллаборационистов и шпионов, действующих в стране. Кроме того, основным партнером Украины в ее усилиях по отражению российских кибератак стали американские охранные компании и официальные лица. Илья Витюк, начальник отдела кибербезопасности Службы безопасности Украины, заявил, что количество российских кибератак росло в последние годы, но в последние месяцы они стали более целенаправленными.

«Планы ЕС по независимости от российского газа провалились»

Европейские усилия по ускоренному строительству морских ветряных электростанций, призванные снизить зависимость от российского природного газа и сократить выбросы, терпят неудачу, сообщает Bloomberg.

Около года назад Германия, Бельгия, Нидерланды и Дания договорились ускорить строительство морских ветроэлектростанций, чтобы к 2030 году их мощность достигла 65 гигаватт (в пять раз больше, чем сейчас). Однако страны продвигаются вперед слишком медленно и не смогут достичь своих целей в ближайшие семь лет, заявил Расмус Эррбо, глава европейского отдела Orsted A/S, крупнейшего разработчика морских ветряных электростанций в регионе. К примеру, в 2022 году не было принято ни одного окончательного решения об инвестициях в новые морские ветроэлектростанции.

«Провалы, о которых молчит Байден»

Президент США Джо Байден решил баллотироваться на второй срок. Как пишет The New York Times, озвученный им послужной список звучит неплохо: при Байдене в стране стало больше рабочих мест, больше дорог и мостов, больше экологически чистой энергии и больше возможностей для работников без высшего образования. Байден заявил, что всего за два с половиной года он помог восстановить Америку после изнурительной пандемии и социального коллапса.

Но, как и в случае с любым действующим президентом, на счету Байдена есть невыполненные обещания и провалы, обеспечившие ему один из самых низких рейтингов одобрения среди президентов. В числе неудач - Байдену не удалось продавить запрет на продажу штурмового оружия, ему не удалось пересмотреть миграционную политику (чтобы мигранты, находящиеся в стране нелегально, могли получить гражданство), предоставить нуждающимся два года бесплатного общественного колледжа, создать бесплатные дошкольные учреждения для детей трех и четырех лет, обеспечить американцам национальный оплачиваемый отпуск по болезни и провести успешную борьбу с полицейской жестокостью. Инфляция при Байдене взлетела до самого высокого уровня за 40 лет, что критики связывают с чрезмерными федеральными расходами. Кроме того, хаотичный вывод американских войск из Афганистана привел к быстрой и жестокой смене власти и гибели множества людей.

Куда пропал свергнутый президент Судана

Свергнутый лидер Судана Омар аль-Башир был переведен из тюрьмы Кобер в военный госпиталь в столице Судана до того, как на тюрьму в апреле 2023 года было совершено нападение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в больнице.

Местонахождение аль-Башира оказалось под вопросом после того, как экс-министр его правительства Али Харун сообщил о своем побеге из тюрьмы вместе с другими бывшими чиновниками. Аль-Башир был отстранен от власти и арестован в 2019 году в результате военного переворота. Аль-Башир и Харун разыскиваются Международным уголовным судом по делу о преступлениях против человечности в Дарфуре в 2003 году.

В утечке Пентагона нашли прогноз по космической программе РФ

США обеспокоены космическими угрозами со стороны соперников, сообщает The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона. При этом в американской разведке считают, что космическая программа России «весьма вероятно, уменьшится в течение следующего десятилетия», поскольку сталкивается с усилением глобальной конкуренции, санкциями США и подъемом SpaceX.