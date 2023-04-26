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Член Совбеза Турции ответил на слухи об инфаркте у Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заболел желудочным гриппом из-за активных предвыборных мероприятий на открытом воздухе, а не перенес инфаркт. Так на слухи о здоровье турецкого лидера ответил Чагры Эрхан, член Совета безопасности и внешней политики при президенте Турции и ректор Университета Алтынбаш (Стамбул), в комментарии «Ленте.ру».

Член Совбеза Турции ответил на слухи об инфаркте у Эрдогана
© Lenta.ru

Эрхан напомнил, что турецкому президенту стало плохо во время прямого эфира во вторник, 25 апреля. После небольшого перерыва он продолжил интервью и извинился перед зрителями, пояснив, что заболел.

«Сегодня он весь день отдыхал дома и отменил предвыборные митинги», — рассказал советник Эрдогана.

Эрхан опроверг слухи о том, что турецкий лидер якобы перенес инфаркт, и назвал подобные спекуляции «наглядным примером того, как социальные сети могут быть опасно использованы коварными и безответственными людьми».

Эрдоган перенес сердечный приступ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, когда он давал интервью местным телеканалам 25 апреля. Врачи запретили ему выступать на публике накануне выборов, которые пройдут в стране 14 мая.

На следующий день, 26 апреля, в социальных сетях появилась информация о том, что Эрдоган якобы перенес инфаркт и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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