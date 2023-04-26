Глава МВД Турции связал борьбу против терроризма с противодействием США

Турция , борясь с терроризмом, на самом деле противостоит США . Об этом заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу , пишет РИА Новости.

По словам Cойлу, Анкара преследует все террористические организации, в том числе и организацию проповедника Фетхуллаха Гюлена FETÖ, запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК) и «Исламское государство»*.

«Мы не боремся с РПК, мы боремся с США. Неужели мы настолько наивны, что не знаем этого? Мы знаем это. США хотят создать там террористическое государство», - приводит заявление главы МВД Турции Ulusal TV.

Ранее Сойлу также обвинил США в попытке создать террористическое государство у границ страны. А в апреле на встрече с молодежью в Стамбуле министр внутренних дел Турции заявил, что Соединенные Штаты теряют свою репутацию и вызывают ненависть у всего мира.