Западные СМИ отреагировали на выдвижение Байдена на новый срок

Президент США Джо Байден 25 апреля объявил, что выдвинется на второй срок. Американские СМИ рассказали, что его возраст пугает и избирателей, и соратников по Демократической партии, но, возможно, Байден - единственный политик, способный одержать победу над Дональдом Трампом.

Джо Байден стал самым старым президентом США в истории. Если ему удастся переизбраться, то в начале второго срока ему будет 82 года. Его соперником на выборах станет Трамп, ранее официально объявивший о своих планах.

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Джо Байден - успешный американский лидер, «но ему 80 лет, и он выглядит и звучит на свой возраст», подчеркивает Financial Times. Газета называет его план по переизбранию рискованной игрой как для Демократической партии и Америки, так и для всего мира.

Ставки существенно растут из-за вероятности, что оппонентом Байдена от Республиканской партии снова станет Дональд Трамп. Отказ бывшего президента признать результаты выборов 2020 года подчеркнул, что он опасный демагог, отмечает газета.

По версии FT, решение Байдена баллотироваться снова может быть отчасти мотивировано ощущением, что он обладает уникальной квалификацией для победы над Трампом и устранения угрозы для американской демократии. Однажды Байден уже победил Трампа и последние опросы показывают, что он снова одержит победу над ним с небольшим перевесом.

В отличие от Барака Обамы и Хиллари Клинтон, Байден - не «привилегированный член прибрежной элиты», он выходец из среднего класса и остался верен своим пенсильванским корням. А его приверженность реиндустриализации США привлекает многих избирателей, которых прельстило обещание Трампа «снова сделать Америку великой».

Байден также использовал свой сенаторский опыт, чтобы протолкнуть знаковые законы, в том числе закон об инфраструктуре на один триллион долларов и крупнейший пакет климатических мер в истории США. Он провел реформу здравоохранения и продавил Закон о микросхемах, позволяющий увеличить внутреннее производство полупроводников, а его реакция на украинский кризис была «твердой и эффективной».

Несмотря на все это, возраст Байдена делает его потенциальной обузой для демократов, подчеркивает FT. В партии будут бояться внезапного ухудшения его здоровья или некоего события/заявления, которое подтвердит утверждения республиканцев, что умственные способности президента не на высоте.

The Economist отмечает, что Байден баллотируется в президенты уже в четвертый раз: его первая попытка была предпринята еще до распада Советского Союза.

Серьезные конкуренты от Демократической партии у Байдена появятся вряд ли, скорее всего, его путь к выдвижению будет легким, отмечает CNN. В гонке за место кандидата в президенты от демократов участвуют еще два человека и не слишком популярных: писательница Марианна Уильямсон и антивакцинный активист и юрист-эколог Роберт Ф. Кеннеди-младший.