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На Украине заявили о большом числе пророссийских бизнесменов

Бывший директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник заявил о большом количестве пророссийских бизнесменов и бывших членов парламента в стране. Своими опасениями он поделился в интервью изданию inews за несколько дней до освобождения от должности.

На Украине заявили о большом числе пророссийских бизнесменов
© РИА Новости

Мельник рассказал журналистам о планах начать изымать активы, которые принадлежат «российским агрессорам» на Украине. Он заявил, что нельзя позволять россиянам напрямую или косвенно вести экономическую деятельность страны. «С учетом большого количества пророссийских бизнесменов, бывших членов парламента, олигархов предстоит много работы», — отметил он.

Об увольнении Мельника стало известно 11 апреля.

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