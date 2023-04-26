На Украине заявили о большом числе пророссийских бизнесменов

Бывший директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник заявил о большом количестве пророссийских бизнесменов и бывших членов парламента в стране. Своими опасениями он поделился в интервью изданию inews за несколько дней до освобождения от должности.