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1 час назад

Офис Зеленского предложил давать россиянам визы в ЕС в обмен на "сбор для Украины"

Газета.Ruиещё 6

Офис украинского президента Владимира Зеленского предложил выдавать россиянам визы в Евросоюз в обмен на сбор для Украины, сообщается в документе, разработанном группой Ермака—Макфола и опубликованном на сайте офиса.

Группа экспертов, названная по именам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-посла США в РФ Майкла Макфола, готовит рекомендации по санкционной политике в отношении России после начала спецоперации на Украине.

Эксперты группы предложили, в частности, дополнить запрет, введенный в ряде европейских стран по турвизам, ввести «сбор на восстановление Украины» для тех россиян, которые хотят путешествовать по Европе.

«Тогда россияне смогут выбирать: оплатить дополнительный сбор и поехать в Рим или не платить его и поехать в отпуск в Минск», — сообщили авторы инициативы.

Группа Ермак-Макфол также предлагает снизить потолок цен на российскую нефть до $45 за баррель, ввести санкции против всех российских нефтегазовых компаний, десяти российских банков, компании «АЛРОСА» и др., а также наложить персональные ограничения на «тысячу человек».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских партий и ЦИК России

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