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В Минобороны России поставили под сомнение продление зерновой сделки

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Террористическая атака беспилотников на Севастополь 24 апреля 2023 года нарушает данные Украиной гарантии и ставит под угрозу продление зерновой сделки. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны России сообщает РИА Новости.

В российском военном ведомстве отметили, что анализ движения совершивших нападение безэкипажных катеров показал, что они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации зерновой сделки. Это нарушает письменные обязательства Киева не использовать гуманитарный коридор и порты для ведения боевых действий против России.

Украинские военнопленные призвали Зеленского обменять их

Украинские военнопленные записали видеообращение к президенту страны Владимиру Зеленскому с призывом ускорить процесс их обмена, так как за год плена этот вопрос так и не был решен. По их словам, не спешат обменять даже тяжелораненых, пишут «Известия».

«Мы выполняли свой приказ, в Мариуполе мы стояли до конца. Мы не сделали ни шагу назад. По вашему приказанию мы сдались в плен. (…) Мы не хотим больше воевать, мы хотим домой», — заявил один из военнопленных.

ЕС и Япония выступили против идеи полностью запретить экспорт в Россию

Представители ЕС и Япония отвергли предложенную США странам «Большой семерки» идею полностью запретить экспорт в Россию, назвав такой шаг «невозможным». Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила газета Financial Times.

По словам источников издания, полный запрет экспорта в Россию для того, чтобы закрыть существующие лазейки по обходу санкций, в ЕС и Японии считают совершенно невыполнимым.

Турки раскритиковали Украину после угроз Киева

Читатели Haber7 раскритиковали Украину, пригрозившую Турции иском из-за возможного заключения спонсорского контракта между футбольным клубом «Бешикташ» и российским «Газпромом». Перевод их комментариев сделало «ИнСМИ».

Угрозу Киева подать иск о «косвенном переводе денег России и оправдании бренда» читатели издания назвали попыткой «мыши обидеться на гору» и подчеркнули, что «ни одно государство мира, не говоря уже о никчемной Украине, не может вмешиваться в дела турецкой команды».

В Белоруссии назвали цель санкционного давления США

Санкционная политика США и их союзников в отношении неугодных стран стала современной формой неоколониализма. Такое мнение высказал постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, пишет РИА Новости.