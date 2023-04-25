На Украине призвали ЕС ускорить поставки боеприпасов

Выступая по видеосвязи на встрече министров иностранных дел Европейского союза (ЕС) в Люксембурге, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС ускорить поставки боеприпасов Киеву. Об этом со ссылкой на нескольких дипломатов сообщает издание Politico.

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По их словам, Кулеба раскритиковал медленные темпы поставок снарядов и ракет в рамках плана по передаче Украине одного миллиона боеприпасов. Как заявил глава МИД Словакии Растислав Качер, его украинский коллега назвал этот вопрос наиболее животрепещущим и приоритетным и попросил европейские страны не колебаться с поставкой республике самолетов и другой современной военной техники.