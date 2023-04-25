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В Белоруссии назвали цель санкционной политики США

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Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков рассказал, для чего США активно вводят санкции против разных стран. Слова дипломата приводит РИА Новости.

В Белоруссии назвали цель санкционной политики США
© ТАСС

На заседании Совбеза ООН Рыбаков назвал цель санкционной политики США и посчитал, что ограничения являются инструментом давления на неугодные страны. По его мнению, подобные меры — это современная форма неоколониализма.

«Санкции фактически стали повседневным инструментом Вашингтона и его сателлитов для оказания давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что страна встретилась с беспрецедентным внешним давлением, ограничивающим возможности для граждан страны.

«Белоруссия открыта к возвращению к нормальным отношениям со всеми странами и во всех сферах, но не в обмен на наши национальные интересы и ценности», — заключил Рыбаков.

Ранее Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о работающих санкциях. Он призвал не верить данным о том, что ограничения западных стран против Москвы работают, а российская экономика идет на спад.

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