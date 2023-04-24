Байден пообещал вскоре озвучить решение о выдвижении на выборы

Американский президент Джо Байден пообещал, что в скором времени озвучит свое решение о выдвижении кандидатом на президентские выборы в США, которые пройдут в 2024 году, сообщает РИА Новости.
«Я говорил, что планирую участвовать. Вы узнаете очень скоро», — заявил глава государства.
Отмечается, что, по мнению американских СМИ, Байден может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборы во вторник, 25 апреля.
Ранее бывший вице-президент США Майкл Пенс призвал всех желающих принять участие в предстоящих президентских выборах заявиться до июня текущего года. Он также высказался о возможном выдвижении своей кандидатуры, подчеркнув, что об этом станет известно «задолго до июня».
Журналист Сеймур Херш, в свою очередь, заявил, что американские СМИ находятся в ужасе из-за возможного соперничества Джо Байдена и Дональда Трампа в ходе выборов. По словам Херша, газета The New York Times сейчас находится на стороне Байдена.