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В Швейцарии ответили на идею России перенести штаб-квартиру ООН

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Решение о переносе штаб-квартиры ООН перед принятием необходимо тщательно проработать, а также оценить его эффективность. Таким образом представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти прокомментировала РБК соответствующую идею российского внешнеполитического ведомства.

В Швейцарии ответили на идею России перенести штаб-квартиру ООН
© globallookpress.com

По ее словам, Берн «поддерживает сильную и эффективную многостороннюю систему, важную роль в которой играет Женева вместе с Нью-Йорком, Веной и Найроби» и другими городами, в которых расположены подразделения ООН. При этом Черезетти отметила, что при принятии решений об изменении системы международных институтов необходимо учитывать «эффективность ее функционирования».

В Кремле оценили вероятность переноса мероприятий ООН из Нью-Йорка

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в «более нейтральной точке», например в Вене или Женеве. На сегодняшний день она находится в Нью-Йорке.

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