В Швейцарии ответили на идею России перенести штаб-квартиру ООН
Решение о переносе штаб-квартиры ООН перед принятием необходимо тщательно проработать, а также оценить его эффективность. Таким образом представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти прокомментировала РБК соответствующую идею российского внешнеполитического ведомства.
По ее словам, Берн «поддерживает сильную и эффективную многостороннюю систему, важную роль в которой играет Женева вместе с Нью-Йорком, Веной и Найроби» и другими городами, в которых расположены подразделения ООН. При этом Черезетти отметила, что при принятии решений об изменении системы международных институтов необходимо учитывать «эффективность ее функционирования».
Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в «более нейтральной точке», например в Вене или Женеве. На сегодняшний день она находится в Нью-Йорке.