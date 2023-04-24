В Швейцарии ответили на идею России перенести штаб-квартиру ООН

Решение о переносе штаб-квартиры ООН перед принятием необходимо тщательно проработать, а также оценить его эффективность. Таким образом представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти прокомментировала РБК соответствующую идею российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Берн «поддерживает сильную и эффективную многостороннюю систему, важную роль в которой играет Женева вместе с Нью-Йорком, Веной и Найроби» и другими городами, в которых расположены подразделения ООН. При этом Черезетти отметила, что при принятии решений об изменении системы международных институтов необходимо учитывать «эффективность ее функционирования».