Экс-глава госбезопасности Казахстана получил 18 лет за госизмену

Бывшего главу Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы. Как сообщает РИА Новости, его признали виновным в государственной измене, попытке захвата власти и превышении полномочий.

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание — 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», — заявили в пресс-службе суда Астаны.

Приговоры также получили экс-заместители Масимова — Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов. Они получили 16, 15 лет и 3 года лишения свободы соответственно. В доход государства взыскали свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов США.

Напомним, что в январе 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки. Первыми выступили жители городов Жанаозен и Актау, которые были недовольны двукратным ростом цен на сжиженный газ. Позднее протесты начались и в других городах, в том числе Алма-Ате. Власти ввели чрезвычайное положение и провели контртеррористическую операцию. В результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.