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Армения обратилась в ООН из-за установки Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре

Армения направила иск в Международный суд ООН по поводу установки Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) в Лачинском коридоре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря офиса представителя Армении по международным юридическим вопросам Асмика Самвеляна.

Армения обратилась в ООН из-за установки Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре
© РИА Новости

По словам Самвеляна, КПП был установлен у реки Акари, «что является нарушением решения суда от 22 февраля 2023 года».

Ранее посол США в Армении Кристина Квин говорила в ходе брифинга, что установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре мешает мирному процессу в Закавказье, и Соединенные Штаты готовы оказать помощь Еревану и Баку для продолжения переговоров.

По ее словам, сейчас США хотят продолжения переговоров между сторонами, а любое применение насилия и провокационные действия подрывают мирный процесс.

23 апреля погранслужба Азербайджана установила контрольный пункт при въезде в Лачинский коридор.

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