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Китай заберет из США обратно домой панду-посланца дружбы

Китай заберет из США обратно домой большую панду-посланца дружбы по имени Я Я, которая прожила в Мемфисе 20 лет. Об этом сообщило 23 апреля Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР.

Китай заберет из США обратно домой панду-посланца дружбы
© Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Самка большой панды, прожившая в Соединенных Штатах два десятилетия, вернется в Китай в течение ближайших нескольких дней», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Я Я «посадят на самолет, направляющийся в Шанхай». Панда родилась в Пекинском зоопарке в 2000 году. Животное прибыло в Мемфис в апреле 2003 года вместе с гигантской пандой Лэ Лэ в качестве посланника дружбы.

В конце прошлого года китайские власти объявили, что вернет Я Я домой по завершении 20-летнего пребывания в Штатах. Изначально соглашение о пребывании животного было заключено между двумя странами на десять лет. В 2013 его продлили на такой же срок.

20 апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готов водить новые санкции против Китая. При этом, по словам главы ведомства, американская сторона не стремятся к полному экономическому размежеванию с КНР, понимая, что это станет катастрофой для обеих стран.

В свою очередь, научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков в интервью «Ленте.ру» рассказал, что американские власти действительно готовятся к возможному столкновению с Китаем, хотя и не хотят его допустить.

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