Европарламентарии потребовали Париж выслать посла КНР из-за слов о Крыме

Китайского посла в Париже Лю Шайе просят объявить персоной нон грата во Франции из-за отрицания суверенитета стран бывшего СССР и заявления о том, что полуостров Крым принадлежит России. С таким предложением в адрес главы МИД Франции Катрины Колонны выступили около 80 европейских парламентариев, пишет французская пресса.

«Посол Шайе публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус. Шайе заявил, что Крым изначально был российским. Мы просим вас объявить персоной нон грата посла Шайе в ответ на его совершенно неприемлемое поведение», — передает содержание письма, адресованного главе МИД Франции, газета Monde.

Ранее Шайе заявил, что Крым изначально был российским, а потом первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев подарил его Украине. Также он усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран, сообщил телеканал 360.