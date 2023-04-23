Европарламентарии потребовали Париж выслать посла КНР из-за слов о Крыме

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3 минуты назад

Le Monde: в Париже посла из Китая попросили объявить персоной нон грата из-за слов о Крыме

Ura.Ruиещё 1

Китайского посла в Париже Лю Шайе просят объявить персоной нон грата во Франции из-за отрицания суверенитета стран бывшего СССР и заявления о том, что полуостров Крым принадлежит России. С таким предложением в адрес главы МИД Франции Катрины Колонны выступили около 80 европейских парламентариев, пишет французская пресса.

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Фото: соцсетисоцсети

«Посол Шайе публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус. Шайе заявил, что Крым изначально был российским. Мы просим вас объявить персоной нон грата посла Шайе в ответ на его совершенно неприемлемое поведение», — передает содержание письма, адресованного главе МИД Франции, газета Monde.

Парламентарии считают, что заявления китайского дипломата должны рассматриваться как угроза безопасности европейских стран, пишет издание.

Ранее Шайе заявил, что Крым изначально был российским, а потом первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев подарил его Украине. Также он усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран, сообщил телеканал 360.

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Заявлением Лю Шайе остались недовольны представители прибалтийских республик и Украины. Свое недовольство выразили глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, глава МИД Эстонии Маргус Цахкну и украинский посол во Франции Вадим Омельченко.

В мире,КПСС,Телеканал "360° Подмосковье",
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